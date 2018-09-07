Полиция информировала DELFI, что столкнулись три автомобиля – Volkswagen, Honda и Mercedes-Benz. ДТП произошло на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Гоштауто.

Полиция подчеркнула, что это техническое ДТП, водители от помощи врачей отказались, однако еще спустя час после ДТП полиция и специалисты техпомощи находились на месте ДТП.

Затор образовался и в тоннеле на ул. Гележинё Вилко, а также на ул. А.Гоштауто и на соседних улицах. Водителям по возможности рекомендуют миновать этот участок, выбрав другой маршрут.