Полиция информировала DELFI, что столкнулись три автомобиля – Volkswagen, Honda и Mercedes-Benz. ДТП произошло на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Гоштауто.
Полиция подчеркнула, что это техническое ДТП, водители от помощи врачей отказались, однако еще спустя час после ДТП полиция и специалисты техпомощи находились на месте ДТП.
Затор образовался и в тоннеле на ул. Гележинё Вилко, а также на ул. А.Гоштауто и на соседних улицах. Водителям по возможности рекомендуют миновать этот участок, выбрав другой маршрут.
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