В пятницу в Вильнюсе по обыкновению заторы начинаются раньше, чем в другие дни. Однако 7 сентября этому послужило и ДТП. После полудня из-за ДТП образовался затор на одной из основных улиц Вильнюса, на Гележинё Вилко.
Avarija Geležinio vilko g.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция информировала DELFI, что столкнулись три автомобиля – Volkswagen, Honda и Mercedes-Benz. ДТП произошло на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Гоштауто.

Полиция подчеркнула, что это техническое ДТП, водители от помощи врачей отказались, однако еще спустя час после ДТП полиция и специалисты техпомощи находились на месте ДТП.

Затор образовался и в тоннеле на ул. Гележинё Вилко, а также на ул. А.Гоштауто и на соседних улицах. Водителям по возможности рекомендуют миновать этот участок, выбрав другой маршрут.

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