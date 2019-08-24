Больше тысячи участников ужина в белом так отметили 30-летия этой мирной демонстрации. Организатор "Ужина в белом" Довиле Буткене сказала: "Diner en Blanc - не только украшение города, но и праздник, делающий город известным. Это мероприятие, как и Балтийский путь, объединяет людей".
Как обычно, время проведения этого праздника хранили в строжайшем секрете до последнего момента, о нем узнали лишь за 30 минут до начала.
6-е мероприятие Le Diner en Blanc состоялось на площади им. Винцаса Кудирки.
Во время Le Diner en Blanc выступал исполнитель Мартинас Каваляускас. Он исполнял старые литовские эстрадные песни и известные джазовые композиции.
В этом году Le Diner en Blanc впервые сотрудничал с рестораном Stikliai. Шеф-повар этого ресторана Гердвилас Жалис учился у известных мастеров и вернулся в Литву лишь полгода назад.
Организатор Le Diner en Blanc в Литве Валда Лукошюте уже 6 лет организует это мероприятие у себя на родине, в Литве. Она сказала: "Le Diner en Blanc - это особое мероприятие, позволяющее людям ощутить настоящую французскую элегантность и радость жизни, которая кроется в небольших деталях повседневности".
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