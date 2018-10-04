Раманаускас-Ванагас вместе с семью другими командующими партизанами 16 февраля 1949 г. подписал декларацию Совета Союза борьбы за свободу Литвы. Парламент Литвы признал эту декларацию важным документом для Литовского государства. Этим документом Союз борьбы за свободу Литвы объявил, что берет на себя ответственность за восстановление независимой и демократической Литвы.
Раманаускас-Ванагас в 1956 г. был арестован, а 29 ноября 1957 г. расстрелян в Вильнюсе. Его супруга партизанка Б.Мажейкайте-Раманаускене провела 8 лет в лагерях.
Останки Раманаускаса-Ванагаса в этом году были обнаружены на Сиротском кладбище. Аутентичность останков установили в ходе судмедэкспертизы.
Парламент Литвы объявил 2018 год годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, а правительство утвердило план мероприятий по случаю 100-летия Литвы.
Церемония похорон:
5 октября 2018 года
~9.30 ч. останки покойного доставят во внутренний двор костела Св. Иоаннов.
10.00–20.00 ч. прощание в костеле Св. Иоаннов.
18.00 ч. заупокойная служба в костеле Св. Иоаннов.
6 октября 2018 г.
10.00–12.00 ч. прощание в костеле Св. Иоаннов.
12.00 ч. вынос останков из храма. Церемония прощания Литовской армии во дворе храма. После церемонии траурная процессия отправится в Кафедральный собор.
13.00 ч. заупокойная служба в Кафедральном соборе.
14.00 ч. процессия отправиться на Антакальнисское кладбище.
15.00 ч. похороны на Антакальнисском кладбище.
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