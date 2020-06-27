Вечером на центральной улице Паланги чувствовалось необычное оживление.
Вечером на ул. Й.Басанавичюса выступал исполнитель Мартинас Балскус. Это был не первый его концерт в Паланге.
Были и другие музыканты. Робертс Сидоровс из Латвии устроил концерт электронной музыки.
Между отдыхающими сновали девушки, предлагавшие купить розы по 5 евро штука.
Не все отдыхающие были довольны такой массой людей. Например, Викторас, который приехал сюда в санаторий, сказал: "Я после операции, сейчас нахожусь в санатории. По вечерам я выхожу на прогулку, но сегодня, похоже, не задержусь. Я не успел свернуть на ул. Й.Басанавичюса, как в меня врезалась велосипедистка – ударила рулем в спину. И даже не извинилась – поехала себе дальше. А я ведь не могу каждому рассказать, что мне сделали операцию на позвоночнике и каждый такой удар очень опасен".
А что происходит на пирсе? Зита сказала, что попала там в настоящий затор: "Я приезжаю в Палангу каждое лето, по традиции прихожу на пирс. Обычно я стараюсь не ходить туда в выходные, когда много людей, но так получилось, что на этот раз мы пришли посмотреть на закат в пятницу вечером. И на ул. Й.Басанавичюса, и на пирсе толпы людей".
И на самом деле, вечером любующихся на закат собралось очень много.
После полуночи жизнь на курорте не замерла: люди шли на ул. Й.Басанавичюса.
Внимание отдыхающих привлек новый клуб Malibu Lounge, открывшийся на месте Laukinių vakarų salūnаs. Очереди стояли у клуба Dr. Who.
В эти выходные полиции присматривать за порядком в Паланге помогают стрелки.
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