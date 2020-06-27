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Как и прогнозировалось, в эти выходные на литовском взморье собралось множество людей. В пятницу ближе к вечеру на ул. Басанавичюса и на пирсе собрались толпы отдыхающих.
Vakaras Palangoje
Vakaras Palangoje
© DELFI

Вечером на центральной улице Паланги чувствовалось необычное оживление.

Vakaras Palangoje
Vakaras Palangoje
© DELFI

Вечером на ул. Й.Басанавичюса выступал исполнитель Мартинас Балскус. Это был не первый его концерт в Паланге.

Vakaras Palangoje
Vakaras Palangoje
© DELFI
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Были и другие музыканты. Робертс Сидоровс из Латвии устроил концерт электронной музыки.

Vakaras Palangoje
Vakaras Palangoje
© DELFI

Между отдыхающими сновали девушки, предлагавшие купить розы по 5 евро штука.

Не все отдыхающие были довольны такой массой людей. Например, Викторас, который приехал сюда в санаторий, сказал: "Я после операции, сейчас нахожусь в санатории. По вечерам я выхожу на прогулку, но сегодня, похоже, не задержусь. Я не успел свернуть на ул. Й.Басанавичюса, как в меня врезалась велосипедистка – ударила рулем в спину. И даже не извинилась – поехала себе дальше. А я ведь не могу каждому рассказать, что мне сделали операцию на позвоночнике и каждый такой удар очень опасен".

А что происходит на пирсе? Зита сказала, что попала там в настоящий затор: "Я приезжаю в Палангу каждое лето, по традиции прихожу на пирс. Обычно я стараюсь не ходить туда в выходные, когда много людей, но так получилось, что на этот раз мы пришли посмотреть на закат в пятницу вечером. И на ул. Й.Басанавичюса, и на пирсе толпы людей".

И на самом деле, вечером любующихся на закат собралось очень много.

После полуночи жизнь на курорте не замерла: люди шли на ул. Й.Басанавичюса.

Внимание отдыхающих привлек новый клуб Malibu Lounge, открывшийся на месте Laukinių vakarų salūnаs. Очереди стояли у клуба Dr. Who.

Vakaras Palangoje
Vakaras Palangoje
© DELFI

В эти выходные полиции присматривать за порядком в Паланге помогают стрелки.

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