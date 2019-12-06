В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер,...

Скорость юго-западного ветра в стране достигает 8-13 метров в секунду, при порывах – 15–18 м/с.
На побережье скорость ветра составит 20-22 м/с.
Из-за ветра на море прогнозируются волны высотой 3–4 метра.
Представитель дирекции Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что утром ветер на море был 16-20 м/с, высота волн достигала примерно четырех метров.
Из-за этого в 10 часов было ограничено судоходство, однако на работе порта это не сказывается, потому что нет выходящих и выходящих судов.
В пятницу днем почти повсеместно пройдут дожди, температура будет плюс 1–6 градусов.
В субботу сохранится ветреная погода, хотя ночью ветер немного утихнет. Во второй половине дня в субботу снова прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с, почти повсеместно возможны дожди.
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