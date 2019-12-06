В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер, сообщает Гидрометеорологическая служба.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Скорость юго-западного ветра в стране достигает 8-13 метров в секунду, при порывах – 15–18 м/с.

На побережье скорость ветра составит 20-22 м/с.

Из-за ветра на море прогнозируются волны высотой 3–4 метра.

Представитель дирекции Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что утром ветер на море был 16-20 м/с, высота волн достигала примерно четырех метров.

Из-за этого в 10 часов было ограничено судоходство, однако на работе порта это не сказывается, потому что нет выходящих и выходящих судов.

В пятницу днем почти повсеместно пройдут дожди, температура будет плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится ветреная погода, хотя ночью ветер немного утихнет. Во второй половине дня в субботу снова прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с, почти повсеместно возможны дожди.

Общество

В США открыты литовские визовые центры

В США открыты литовские визовые центры, сообщил в...

В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер

В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер,...

Vilniaus kalėdinė eglė iš paukščio skrydžio Kalėdų traukinukas Statoma čiuožykla Lukiškių aikštėje // madeinvilnius.lt nuotr.

Рождество и Новый год в Вильнюсе: куда пойти и чем заняться (3)

Вильнюс в период рождественских праздников...

Литовские строители в Дании попали в ловушку: стали миллионерами на бумаге (4)

Сигитас Мачюлис не является ни миллионером, ни...

Кручинскене определилась: переезжает в другое социальное жилье (9)

Эгле и Гинтарас Кручинскасы наконец-то согласились...

TOP новостей

Президент пообещал литовцам Англии, что к вопросу о гражданстве "мы так или иначе вернемся" (29)

На встрече с проживающими в Великобритании литовцами...

Литовские строители в Дании попали в ловушку: стали миллионерами на бумаге (4)

Сигитас Мачюлис не является ни миллионером, ни...

Vilniaus kalėdinė eglė iš paukščio skrydžio Kalėdų traukinukas Statoma čiuožykla Lukiškių aikštėje // madeinvilnius.lt nuotr.

Рождество и Новый год в Вильнюсе: куда пойти и чем заняться (3)

Вильнюс в период рождественских праздников...

"Белорусская АЭС опасна - не то слово!" Посол Литвы рассказал об опасениях жителям Латвии (51)

Близость к Литве, сейсмическая активность, российская...

В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер

В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер,...