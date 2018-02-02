Из-за скользкого дорожного покрытия и больших заторов в Вильнюсе опаздывает общественный транспорт (местами на 10 минут, а кое-где и на час), сообщает компания Susisiekimo paslaugos.

Особенно скользко в тех местах, где есть горки – на ул. Архитекту, Жалюю яжеру, Поперяус, Жирмуну, Саванорю, Милейшишкю, Виршулишкю, Жемайтес, Жолино, Мурине Воке, Сантаришкес, в районе вокзала", - сказала представитель компании Мигле Белините.

В настоящее время наблюдаются сбои в расписании автобусов 2G, 3G, 4G, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 34, 35, 36, 54, 59, 66, 68, 76 маршрутов и троллейбусов 2, 4, 6, 15, 16, 19 маршрутов. 65, 114 и 115 автобусы сейчас вообще не ездят.

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что утром во всей стране наблюдался гололед, скользкие участки дорог посыпают. На районных дорогах с неинтенсивным движением образовались скользкие колеи, покрытые слоем накатанного снега.

Во всей Литве наблюдается туман, видимость составляет не больше 100 м. В юго-восточной части идет мокрый снег, местами переходящий в дождь, на остальной части – без осадков. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла.

О сложных условиях предупреждают и работники компании Grinda – улицы в столице покрыты слоем мокрого снега. Их чистят при помощи техники, водителей просят планировать время поездки с запасом.

Уровень воды на затопленном участке дороги Шилуте-Русне длиной 5 км по-прежнему 105 см, вопрос переправы жителей и автомобилей решает мэрия Шилутского района, объявлена экстремальная ситуация.

По данным Гидрометеорологической службы, днем в основном на востоке страны ожидаются осадки, в основном мокрый снег. температура 0-4 градуса тепла.