aA
8 мая в Клайпеде поднимут Замковый мост. Поднимут мост в 21:00 ч., мост опустят в 21:20 ч.
Pilies tiltas
Pilies tiltas
© Klaipėdos savivaldybė

В начале навигационного сезона Klaipėdos paplūdimiai готовит места для швартовки судов на весь сезон.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Исследование: как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина (13)

Во время карантина в Литве больше всего выросли...

Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны (79)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу почтил...

Lina Muižienė

Карантин в Iki: остановлена выплата надбавок, людей отправляют в отпуск, думают об увольнениях (12)

В апреле сеть магазинов Iki временно приостановила...

Глава МИД Литвы: мы должны сказать миру, что победа и свобода пришли не для всех Интервью: БелАЭС - это российский геополитический проект в Беларуси (438)

Накануне 75-летия окончания Второй мировой войны,...

Сообщается о 6 новых случаях коронавируса: в Вильнюсе, Клайпеде и Картяне (3)

8 мая Национальный центр общественного...

|Maža didelių žinių kaina