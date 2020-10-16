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Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что в пятницу снова объявят рекордное число заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил, что за минувшие сутки зарегистрирован 281 новый случай.
В пятницу установлен очередной антирекорд - 281 новый случай коронавируса
© DELFI / Kiril Čachovskij

"К сожалению, сегодняшний антирекорд будет выше вчерашнего", – сказала LRT Лингене.

"Наверное в ближайшее время у нас будет немало антирекордов – нет причин для изменения ситуации", – сказала специалист.

По ее словам, за последние сутки новых случаев болезни не было только в Алитусском округе, а это значит, что болезнь охватила всю страну.

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Лингене заметила, что распространяются очаги в домах опеки – вчера около 30 случаев зафиксировали в Блинструбишкяй, появился новый очаг в Мариямпольском доме опеки.

В Вильнюсе фиксируют много случаев, связанных с местами проведения досуга, спортклубами. С танцевальными студиями связаны 70 случаев, еще около 40 - с другой спортивной деятельностью.

Лингене заметила, что сейчас условия для распространения болезни благоприятные, поскольку "мы живем активной социальной жизнью и вернулись в помещения".

"Это создает благоприятную среду для распространения вируса", – сказала специалист.

Напомним, что до сих пор максимум зафиксированных за сутки случаев коронавируса в Литве составил 255, о таком количестве больных сообщили 15 октября.

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