Восстановление Нижнего замка заняло 15 лет.
Во дворце открыли выставки и исполнили оперу "Елена".
Были открыты выставки из Германии и Италии "Курфюрсты Саксонии – великие Литовские князья" и "Флоренция в эпоху Ренессанса и Барокко". Цель выставок - представление исторических и культурных связей Литвы с зарубежными странами. В пятницу откроют и новую постоянную экспозицию.
Прозвучала именно опера "Елена", поскольку эта опера первой была поставлена в Литве. Поставленную в Вильнюсе в 1636 г. оперу восстановили по сохранившемуся либретто.
В восстановленном дворце действует музей. Общая площадь построек – 13 500 кв. м. В музее хранится 0,5 млн. уникальных археологических экспонатов.
Работы по восстановлению дворца были начаты в 2002 году. 17 марта 2004 г. тогдашний президент Литвы Альгирдас-Миколас Бразаускас положил первый кирпич на фундамент дворца.
В июле 2013 г. для посетителей была открыта первая часть дворца.
В общей сложности дворец обошелся в 100 млн. евро.
Нижний замок в Вильнюсе был разрушен 200 лет назад. Его восстановили над обнаруженными во время раскопок 1987 – 2001 гг. остатками дворца. Это составная часть вильнюсского дворцового комплекса – княжеский замок, который стоял между Кафедральным собором и Замковой горой. Дворец состоит из 4 корпусов с закрытым внутренним двором.
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