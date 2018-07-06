Восстановление Нижнего замка заняло 15 лет.

Во дворце открыли выставки и исполнили оперу "Елена".

Были открыты выставки из Германии и Италии "Курфюрсты Саксонии – великие Литовские князья" и "Флоренция в эпоху Ренессанса и Барокко". Цель выставок - представление исторических и культурных связей Литвы с зарубежными странами. В пятницу откроют и новую постоянную экспозицию.

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Прозвучала именно опера "Елена", поскольку эта опера первой была поставлена в Литве. Поставленную в Вильнюсе в 1636 г. оперу восстановили по сохранившемуся либретто.

В восстановленном дворце действует музей. Общая площадь построек – 13 500 кв. м. В музее хранится 0,5 млн. уникальных археологических экспонатов.

Работы по восстановлению дворца были начаты в 2002 году. 17 марта 2004 г. тогдашний президент Литвы Альгирдас-Миколас Бразаускас положил первый кирпич на фундамент дворца.

В июле 2013 г. для посетителей была открыта первая часть дворца.

В общей сложности дворец обошелся в 100 млн. евро.

Нижний замок в Вильнюсе был разрушен 200 лет назад. Его восстановили над обнаруженными во время раскопок 1987 – 2001 гг. остатками дворца. Это составная часть вильнюсского дворцового комплекса – княжеский замок, который стоял между Кафедральным собором и Замковой горой. Дворец состоит из 4 корпусов с закрытым внутренним двором.