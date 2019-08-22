С 23 августа в Литве начнутся мероприятия, посвященные 30-летию "Балтийского пути". Всего намечено больше 150 мероприятий.
Baltijos kelias
© Zinas Kazėnas

23 августа 1989 г., в день 50-летия пакта Молотова-Риббентропа примерно 2-2,5 млн. человек взялись за руки и живой цепью соединили столицы Литвы, Латвии и Эстонии. Балтийский путь показал, что за независимость выступают не только народные движения, но и жители всех этих стран. Предполагают, что в инициативе участвовал миллион жителей Литвы.

DELFI представляет список мероприятий, которые состоятся в Вильнюсе.

9 й. Старт инициативы Jeep Club Lithuania - авто-мотофанатов из Литвы, Латвии и Эстонии "Балтийский путь 30". Подробная информация: http://www.baltijoskelias30.lt/

10 ч. Старт традиционной эстафеты (Вильнюс–Рига–Таллин) с Кафедральной площади.

12-18 ч. Инициатива Литовского молодежного союза и молодежных организаций "Волна будущего" у памятника Миндаугасу.

13 ч. – Колонны автомобилей и мотоциклов "Балтийский путь – это мы", повторят трассу Балтийского пути до границы с Латвией.

18 ч. – Живая цепь "Балтийский путь – это мы" от башни Гедиминаса до Укмергского шоссе. Организаторы – Совет опеки этнической культуры, клуб подписантов Акта о независимости Литвы.

19 ч. Концерт Волна единства.

20.10 ч. Поздравление президента Литвы Гитанаса Науседы.

20.30 ч. Премьера документального фильма Лауры Паукште "Неповторимый Балтийский путь".

21 ч. – встреча колонны автомобилей Jeep Club Lithuania (из Таллина и Риги) на Кафедральной площади.

С 23 августа на башне Гедимиаса будет действовать интерактивная инсталляция, посвященная 30-летию Балтийского пути "Ощути нашу свободу".

Мероприятия также пройдут в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе.

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