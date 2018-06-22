Дополнительные поезда для болельщиков были запущены в ночь перед матчем чемпионата мира по футболу между Сербией и Швейцарией.

"В каждом поезде было около 500 человек, а поездов сегодня было пять", - сказал он BNS.

"60-70% были гражданами Российской Федерации, 15% - сербы, белорусы, марокканцы и американцы», - добавил Пожела.

Фанаты с материковой части России поезда в Калининград выбрали потому, что при наличии паспорт проезд для них был бесплатным.

Литовские пограничники в пятницу не пропустили ехавших специальным поездом двух алжирских граждан. У одного не было шенгенской визы для въезда на территорию Европейского союза, а у другого были фальшивые документы.

В общей сложности пограничники не разрешили проезд 14 иностранцам, которые имели паспорта болельщиков на период чемпионата.

Имеются опасения, что граждане третьих стран могут воспользоваться возможностью свободно путешествовать по России бесплатно, чтобы в конечном итоге оказаться в странах Европейского союза.

"Некоторые фанаты пытаются использовать чемпионат, небольшая напряжённость растёт на польской границе из Белоруссии и России. Они уже больше видят эти угрозы (...), поэтому и мы не должны чувствовать себя спокойно", - полагает пограничник.

"Эта планка угроз может вообще продлиться до октября или ноября. Эти люди не обязательно будут пытаться попасть туда сейчас", - добавил он.