В простое в Литве находятся больше 30 000 работников

По данным инспекции, в простое находятся больше 30 000 работников.

"С началом второго карантина количество находящихся в простое компаний увеличилось на 2500. Больше всего в их числе компаний из сферы общепита и услуг проживания (1083), оптовой и розничной торговли (630), из сферы организации художественной, развлекательной деятельности (279), обрабатывающей промышленности (221)", – сообщает ГИТ.

Половина работников (больше 15 000), находящихся в простое, - это работники сектора общепита и проживания.

Во время простоя работодатель должен платить работникам не меньше минимальной зарплаты (607 евро "на бумаге" или 437 евро "на руки"), если работник работает 40 ч в неделю. Если работник работает меньше, ему должны платить пропорциональную зарплату, например, за 20 ч. в неделю, не меньше 303,5 евро.