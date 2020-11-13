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После того как в Литве был введен всеобщий карантин, о простоях сообщает все больше компаний – по данным Государственной инспекции по труду (ГИТ) сейчас о простое сообщили 3699 компаний.
В простое в Литве находятся больше 30 000 работников
© DELFI / Augustė Smailytė

По данным инспекции, в простое находятся больше 30 000 работников.

"С началом второго карантина количество находящихся в простое компаний увеличилось на 2500. Больше всего в их числе компаний из сферы общепита и услуг проживания (1083), оптовой и розничной торговли (630), из сферы организации художественной, развлекательной деятельности (279), обрабатывающей промышленности (221)", – сообщает ГИТ.

Половина работников (больше 15 000), находящихся в простое, - это работники сектора общепита и проживания.

Во время простоя работодатель должен платить работникам не меньше минимальной зарплаты (607 евро "на бумаге" или 437 евро "на руки"), если работник работает 40 ч в неделю. Если работник работает меньше, ему должны платить пропорциональную зарплату, например, за 20 ч. в неделю, не меньше 303,5 евро.

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