"Насколько я понимаю, он в КПЗ", – сказал адвокат конторы Sorainen, представляющей интересы крупнейшего кредитора Кучинскаса Альфа-Банк Лауринас Лукошюнас.

Он сказал, что задержание Кучинскаса связано с зарегистрированной в России компанией Arvi NPK.

"Всего в 2012–2015 гг. Альфа-Банк предоставила Arvi NPK кредиты на общую сумму 20 млн. евро. Эту сумму Альфа-Банк и хочет взыскать", – сказал Лукошюнас.

Уголовное дело в отношении Кучинскаса за мошенничество в крупных размерах в России было возбуждено в 2019 году.

"Желая получить финансовую выгоду для своей компании, Кучинскас, возможно, сознательно предоставил представителям банка фальшивые документы о финансовом состоянии компании Arvi NPK. Это могло иметь решающее значение при оценке риска кредитования и принятие решения о выделении кредита", – сказал Лукошюнас.

Кучинскас был подан в международный розыск и задержан в Словении.

"Пока неясно, когда его экстрадируют в Россию. Это займет несколько месяцев", – сказал Delfi Лукошюнас.

Между тем Кристина Кучинскене, супруга Кучинскаса, надеется, что его России не выдадут.

"Кучинскас не может надеяться на беспристрастный и объективный суд в Российской Федерации, поэтому мы надеемся на сотрудничество государств Евросоюза и принципиального решения по вопросу выдачи Кучинскаса России", – говорится в сообщении, переданном в субботу BNS семьей бизнесмена.

Сам Кучинскас ранее назвал действия банка Альфа-Банк стратегией запугивания. В среду сообщалось, что дело в отношении Кучинскаса расследует и Каунасская окружная прокуратура.

Лукошюнас сказал, что Альфа-Банк - не единственный кредитор Arvi, а общая сумма международных долгов группы составляет больше 40 млн. евро.

В числе кредиторов Arvi - "БЕЛОР Групп", сербская газовая компания JP Serbijagas, швейцарская Vertical и др.

"Финансовый директор "БЕЛОР" Эвалдас Янушаускас сказал Delfi, что производитель удобрений Arvi NPK в Калининграде – наверное, самый скандальный инвестиционный Arvi за границей.

По его словам, долги Arvi NPK, которые тянутся с 2015 года. 20 июля 2017 года Арбитражный суд Калининградской области возбудил дело о банкротстве компании.

Имущество Arvi NPK перенял кредитор Альфа-Банк, завод уже 3 года не работает.

В 2013 году Arvi планировал построить в России фабрику по переработке отходов животного происхождения и учредил предприятие "Ветеринарная санитария Башкортостана".

"По примеру Rietavo veterinarinė sanitarijа", – сказал Янушаускас. По данным российских реестров, 80% акций компании принадлежали Marijampolės Arvi.

"Под проект был выделен участок земли. В сентябре 2019 года компания была вычеркнута из регистра", – сказал Янушаускас.

В 2012 году Arvi планировала строить в Калининградской области фабрику по переработке сахарной свеклы и учредила компанию "Славянский сахар", 100% акций компании принадлежали Marijampolės Arvi.

"За то, что компания не присматривала за выделенным ей участком, ее привлекли к ответственности. В 2020 году компания была снята с учета", – продолжил Янушаускас.

В начале 2017 года в Гродненской свободной экономической зоне открыли новый комплекс по переработке индюшатины Arvibelagro, который финансировал "БПС-Сбербанк". В открытии комплекса принимал участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Обещали создать 200 рабочих мест.

Однако в середине 2018 года, по словам Янушаускаса, белорусские службы отметили, что комплекс работает не на полную мощность, экспортом продукции не занимается. "В середине 2019 года в СМИ писали о нехватке сырья для Arvibelagro и работе не на полную мощность", – заметил он.

По данным Белорусской налоговой инспекции в 2020 году Arvibelagro была внесена в "черный" список налогоплательщиков.

Группа Arvi планировала инвестиции в Могилевской области (Беларусь). В конце 2017 г. она учредила компанию Klimarvi, планировала строительство комплекса по переработке индюшатины. Однако в 2020 г. Klimarvi была снята с учета и ликвидирована.

Еще одна связь Arvi с Беларусью - через компанию Baltkalis. В 2018 году из-за задолженности компании Belor имущество Baltkalis было арестовано. По имеющимся данным, в 2019 г. у Baltkalis LT не было выручки от продаж, компания понесла ущерб на сумму 1009 евро. Baltkalis должен компании Belor 775 000 евро.