В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем употребил 11,2 литра легального алкоголя – на 1,1 литра меньше, чем в 2017 году (12,3 литра). Потребление алкоголя в стране сокращается шесть лет подряд, пик употребления был в 2011 и 2012 годах – 14,7 литра.
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Показатели потребления легального алкоголя подготовлены с вычетом алкоголя, употребленного туристами и алкоголя, приобретенного на пограничных пропускных пунктах, а также включая алкоголь, потребленный литовскими туристами за границей, сообщил предварительные данные Департамент статистики.

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В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 5% меньше, чем в 2017 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 19,5% меньше), пива – 21,9 млн декалитров (на 5,9% меньше).

В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2,1%. Наиболее значительно в Литве подорожало литовское пиво - на 4,8%, импортное пиво – на 4%, настойки – 3,9%, вермут – на 3,8%, произведенная в Литве водка – на 3,1%, между тем, виски подешевел на 2,5%. Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2018 года.

В Литве было произведено 0,963 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%) – на 6,7% меньше, чем в 2017 году.

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