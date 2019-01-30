В прошлом году в Литве было зарегистрировано на 13% меньше случаев насилия в ближнем окружении, чем в 2017 году, сообщил Департамент статистики. По предварительным данным департамента, в 2018 году зарегистрировано более 9,5 тыс. случаев насилия в ближнем окружении, которые составили 17,8% всех зарегистрированных преступлений.
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Из них 8,7 тыс. были случаи нанесения не тяжкого вреда здоровью, 654 – случая угроз убить или терроризирования. Также были зарегистрированы 63 случая сексуального насилия, 38 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, 13 убийств и восемь покушений на убийство.

Из 5 тыс. 611 лиц, подозреваемых или обвиняемых в насилии в ближнем окружении, 90% составляют мужчины. Более половины их в возрасте 30–49 лет. Среди лиц, подозреваемых или обвиняемых в насилии в ближнем окружении, 34 несовершеннолетних.

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Более чем в половине случаев насилия в семье в прошлом году, у подозреваемых или обвиняемых лиц было среднее или профессиональное образование, почти у четверти (24%) – основное, у 10% – высшее или высшее неуниверситетское образование и у 9% – начальное образование, либо никакого образования.

Почти половина лиц на момент совершения преступления нигде не работала и не училась, более 60% находились под воздействием алкоголя или наркотиков.

Насилием в ближнем окружении считается насилие против членов семьи, проживающих совместно лиц.

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