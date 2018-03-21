Департамент статистики информирует, что в прошлом году в Литву иммигрировали 20 400 человек, из них 10 200 - это вернувшиеся жители Литвы и столько же приезжих из других стран. По сравнению с 2016 годом, число вернувшихся сократилось на 4100 (28,5%), а иммигрировавших иностранцев на 4300.
Всего в прошлом году эмигрировало на 27 500 человек больше, чем иммигрировало, в 2016 г. - на 30 200.
Число эмигрантов на 1000 жителей в 2017 г. составляет 16,9 человек (в 2016 г. - 17,5). Средний возраст эмигрантов составляет 28 лет.
Больше всего жителей эмигрировало в Великобританию. В прошлом году туда уехали 21 600 жителей (45%), в Норвегию - 5000 (10,5%), в Германию - 4100 (8,6%), в Ирландию - 3400 (7%), в Данию - 1700 (3,5%), в Швецию - 1600 (3,3%).
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