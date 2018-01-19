Доходы одного лишь госбюджета в 2017 года составили 6,373 млрд. евро – на 0,2% меньше, чем планировалось. В прошлом году доходы от налоговых сборов составили 5,863 млрд. евро – на 0,4% меньше, чем планировалось, сообщило министерство финансов.
В прошлом году сборы НДС составили 3,294 млрд. евро – на 0,3% больше, чем ожидалось, акцизные сборы составили 1,327 млрд. евро и были на 0,9% меньше, чем планировалось.
Поступления от сборов налога на прибыль составили 631 млн. евро – на 6,9% меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений составили 1,627 млрд. евро – на 4,6% больше, чем прогнозировалось.
Утвержденные доходы госбюджета в 2017 году (без средств ЕС) составили 6,386 млрд. евро, а со средствами ЕС – 8,487 млрд. евро.
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