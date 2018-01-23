Доля последнего в 2016 году составляла почти 40%, а в начале 2017 года прогнозировалось, что в этом году она вырастет до 55%.

По данным газопередающей компании Amber Grid, в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) и по трубопроводу из России через Белоруссию за год было импортировано 52,43 тетраватт-часов газа.

Однако 25,66 тетраватт-часов транзитом через Литву было отправлено в Калининградскую область, еще 2,54 тетраватт-часов - в Латвию (в Инчукальское газохранилище и другим покупателям). Поэтому фактическое потребление газа в Литве в 2017 года составило 24,44 тетрават-часов, или на 2,3% больше, чем в 2016 году (23,88 тетраватт-часов).

За вычетом калининградского транзита в прошлом году "Газпром" поставил Литве 14,41 ТВт/ч газа, или почти 59% потребленного объема. Оставшуюся часть - 12,36 ТВт/ч поставили через терминал СПГ, через него газ норвежской Statoil и прочих поставщиков доставили компании Litgas, Lietuvos duju tiekimas (LDT) и крупнейший потребитель газа в Литве - заводу удобрений Achema.

В 2016 году доля газа "Газпрома" в Литве составила 38,5% потребленного объема (9,16 ТВт/ч), а доля газа, импортируемого через терминал СПГ – 61,3% (14,64 ТВт/ч). В 2017 году последняя составила около 40%.

Терминал СПГ в Клайпеде начал действовать в начале 2015 года, тогда газ норвежской Statoil занимал 16,5% рынка, а "Газпрома" – почти 84%.