До сих пор обучение в профтехучилищах было бесплатным. Такую возможность отменили поправками, инициированными президентом Литвы Далей Грибаускайте, которые парламент принял в декабре 2017 года.

"До сих пор платного обучения не было, сейчас оно появилось. Но я не думаю, что это новшество будет популярным в этом году, нужно смотреть в будущее. В этом году предложат немного таких мест, обучение будет длиться 6 или 9 месяцев", – сказал BNS 20 апреля президент Ассоциации по общему приему в вузы Литвы Пранас Жилюкас.

Через систему Ассоциации по общему приему в вузы Литвы второй год подряд будут принимать студентов профтехучилищ в централизованном порядке. По мнению Жилюкаса, платные места должны быть популярны среди людей, которые хотят получить новую специальность.

"Вероятно, это будет популярно не среди тех, кто получает первое образование, а среди тех, кто хочет учиться дальше. Я думаю, что в перспективе, в 2019 г. таких людей станет больше, поскольку люди хотят получать новую квалификацию, особенно, когда в какой-то регион приходят инвестиции. По новому закону, человек не может бесплатно получать несколько квалификаций - не больше двух", – сказал Жилюкас.

По данным Министерства науки и образования, на платном месте могут учиться и те выпускники, которые хотят поступить на популярные специальности, например, фотографа, а также те, кто за государственный счет уже получил первую и вторую квалификацию.

В этом году планируют принять больше учеников на те специальности, которые пользуются наибольшим спросом. Это производство и переработка, инженерная промышленность, бизнес и администрирование, строительство, социальное благосостояние.