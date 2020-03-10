В природе – весна, но радоваться еще рано

В ночь на 11 марта погода испортится. К Литве приблизятся облака активного циклона. Начиная с западных районов, пойдут интенсивные дожди. Ночью осадки достигнут и восточных районов. Усилится ветер, на взморье он достигнет 15-18 м/с. Температура опустится до 2-6 градусов тепла.

Днем дождливая погода будет омрачать праздничное настроение. Во многих районах пройдут дожди. Еще больше усилится ветер - до 16-21 м/с уже во многих районах. Днем температура поднимется до 6-10 градусов тепла.

Особенно сильный ветер прогнозируют в четверг и в пятницу. В ночь на субботу прогнозируют похолодание, возможен мокрый снег.

Естествовед Алмантас Кулбис констатировал: весна пришла, как календарная, так и фенологическая. Последняя, по его словам, была очень ранней. Некоторые вестники весны - орешник, ольха (особенно елоха), мать-и-матчеха в этом году зацвели в феврале.

По словам Кулбиса, сейчас социальные сети помогают в отслеживании природных явлений. "Люди, увидев признаки весны, например, цветущий подснежник, срази делятся фотографиями", - сказал он.

Он заметил, что перелески зацвели в начале зимы, они цвели и в январе, и в феврале. В Павильнисском региональном парке они цветут массово.

В феврале отцвел и орешник. Раннее цветение увеличило концентрацию пыльцы в воздухе. Это ощутили аллергики.

Другой, более интересный признак прихода весны - грибники уже ходят в лес за строчками. Первые строчки уже собирают не только в Литве, но и в Польше.

В лесах появился еще один вестник весны - саркосцифа алая, алая эльфова чаша, или просто алая чаша. Эти грибы привлекают внимание своим ярким красным цветом. Можно найти и более редкие виды грибов – стробилюрус съедобный.

По мнению Кулбиса, природа готова к встрече с весной. Первым растениям ночные заморозки не страшны. Кулбис видел в Павильнисском региональном парке и другие цветущие растения: ветреницу дубравную, медуницу неясную, пролесник многолетний.

Естествовед признал, что этот год – рекордный: "Конечно, будут заморозки. В городе уже есть листочки на некоторых живых изгородях, например, на кизильнике блестящем, жимолости татарской".

Теоретически, по его словам, сильные заморозки еще возможны, это может нанести растениям некоторый вред. "Однако деревья уже приспособились, если несколько листьев или почек, то дерево все равно выживает, у него есть внутренние ресурсы. Такое бывает каждый год", – сказал он.

Кулбис заметил, что в этом году и бабочки появились намного раньше. "Есть такой мотылек Phigalia pilosaria. Обычно первые бабочки выбирались из куколок в апреле. А в этом году я видел их в конце февраля", – сказал собеседник.

Это год и радует и вызывает озабоченность. Радует, что есть за чем наблюдать, а беспокойство связано с тем, что ждет дальше: как будет реагировать природа, приспособится ли", – сказал собеседник.