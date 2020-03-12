Мужчина просил предупредить соотечественников и дежурных в аэропорту: в самолете есть несколько чихающих и кашляющих пассажиров.

В Вильнюсском аэропорту пассажиров проверяли прямо в салоне самолета. У всех измерили температуру.

Литовец, который связался с журналисткой Delfi, сказал, что в самолет Ryanair сели явно больные пассажиры.

"Мы сейчас проходим в салон, самолет летит из Рима в Вильнюс. Самолет полный. Здесь царит хаос – никакой медицинской проверки, никаких средств защиты. Дезинфектор есть, но никто им не пользуется. Мы проели паспортный контроль, работники аэропорта сняли маски и смеются, несколько пассажиров явно больны - у них насморк, кашель. Никаких масок на них нет. Боюсь, если в Вильнюсе не будет проверки, будет полный самолет не очень каких пассажиров", – сказал он.

Мужчина рассказал, что со вчерашнего дня цены на билеты в Литву в Италии подскочили до 300 евро, а желающих вернуться - много.

"Литовцы лихорадочно ищут билеты, хотят вернуться, поскольку аэропорты закрывают, рейсы отменяют. Риск подцепить вирус в аэропорту или в самолете, – очень высок. Мы видели нескольких больных пассажиров - с насморком и кашлем. Но никто на посадке не проверяет состояние здоровья пассажиров", – сказал мужчина.

Он сказал, что среди явно больных он узнал и певцов из хора Бенедиктинского храма Langas.

Delfi передал эту информацию правительственному центру по контролю над чрезвычайной ситуацией. Представитель центра Гедрюс Сурплис сказал, что предпримут дополнительные меры во время проверки этого самолета.

"В Вильнюсе, когда самолет совершил посадку, к нему подъехал автомобиль скорой помощи. Из него пришли люди в специальных защитных костюмах. Они мерили температуру у всех пассажиров, ничего подозрительного не обнаружили", – рассказал мужчина.

Всех пассажиров попросили заполнить анкеты.

"А после этого нас выпустили через другой терминал, чтобы не пришлось проходить через все здание", - рассказал звонивший мужчина, заметив, что контроль был, по его мнению, слишком мягким.

"Я думаю, надо усилить контроль. Ведь, когда видишь циников в Риме, где работники даже маски не надевают, и знаешь, что в Италии от коронавируса умерли 1000 человек, то вильнюсских работников расцеловать хочется за то, что они есть", - сказал он, заметив, что намерен провести ближайшие две недели дома.