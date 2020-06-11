Такое происшествие не на шутку испугало мужчину, который ехал по приграничной зоне Варенского района, он не понимает, как пограничники или полиция могли так поступить.

Журналисты Delfi связались со Службой охраны госграницы и с полицией, однако ни одна из служб не подтвердила, что такое могли сделать ее сотрудники.

"Пограничники никогда так не делают, они так никого не останавливают. Бывает, что пограничники в форме останавливают автомобиль, тогда они ясно артикулируют требования. Обычно пограничники бывают в форме и останавливают машины, стоя у служебной машины с опознавательными знаками СОГГ", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Он прибавил, что иногда приходится останавливать автомобили на ходу, но тогда в служебной машине включают сирену или маяки, используют громкоговоритель.

"Во всех случаях пограничники заявляют о своих требованиях. Когда водитель останавливается, пограничники предъявляют служебное удостоверение", - сказал Мишутис.

Водитель написал заявление в полицию, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

"По номерам выяснили, кому принадлежит автомобиль, и люди, которые могли участвовать в инциденте. Начата проверка по факту возможного самоуправства", – сказала представитель полиции Алитусского района Кристина Янулявичене.

Она заверила, что на видео на самом деле не стражи порядка и посоветовала людям, если они оказались в подобной ситуации - звонить по номеру 112, ни в коем случае не останавливаться и не открывать двери.