Сообщалось, что на вечернее мероприятие были приглашены около 2000 почетных гостей – представителей шоу-бизнеса, культуры, спорта, политики и бизнеса.

Торжественный вечер начался в 19 ч., но приглашенные стали собираться раньше намеченного времени.