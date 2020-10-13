В президентском дворце - первый случай коронавируса

"У работника президентской канцелярии во вторник установили первый случай COVID–19. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения провели расследование и назначили изоляцию двум контактировавшим лицам. Заболевший с президентом и его супругой не контактировал", – сообщил Бубнялис.
По его словам, в президентском дворце дезинфицировали помещения в которых находились эти люди, соблюдают другие меры предосторожности.
"Президентская канцелярия постоянно поддерживает контакт с работниками НЦОЗ и организует работу и встречи в соответствии с их указаниями", – сказал Бубнялис.
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