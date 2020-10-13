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Коронавирус диагностирован у работника президентской службы. Об этом портал Delfi информировал пресс-секретарь Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис. В самоизоляции находятся два сотрудника президентской канцелярии, глава страны с этим работником не контактировал.
В президентском дворце - первый случай коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

"У работника президентской канцелярии во вторник установили первый случай COVID–19. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения провели расследование и назначили изоляцию двум контактировавшим лицам. Заболевший с президентом и его супругой не контактировал", – сообщил Бубнялис.

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По его словам, в президентском дворце дезинфицировали помещения в которых находились эти люди, соблюдают другие меры предосторожности.

"Президентская канцелярия постоянно поддерживает контакт с работниками НЦОЗ и организует работу и встречи в соответствии с их указаниями", – сказал Бубнялис.

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