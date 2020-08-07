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Коронавирус не обошел стороной и президентский дворец. 7 августа вечером пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы Ридас Ясюлёнис информировал Delfi, что один из работников президентской канцелярии общался с человеком, который, вероятно, болен коронавирусом, поэтому изолироваться должны все сотрудники аппарата.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В пятницу после обеда выяснилось, что один из работников аппарата неделю назад общался с человеком, возможно, больным коронавирусом, поэтому все работники канцелярии должны изолироваться и ждать результатов теста этого человека на COVID–19.

В президентском дворце сейчас проводят дезинфекцию", – сказано в письме Ясюлёниса Delfi.

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По его словам, в изоляции находится и глава страна.

"Президент Гитанас Науседа и его семья также изолировались", – сказал он.

Delfi напоминает, что за минувшие сутки в Литве установили 23 новых случая коронавируса.

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