"Может изменится политическая сцена. Есть много партий, которые ничем не выделяются, трудно сказать, кто они и за кого. Если о "крестьянах" можно много сказать, например, о разных инициативах Аурелиюса Вериги, то о других партиях такого не скажешь. Но другие партии, политические события, конкурсы, "расчистят" политическую сцену, как в партийном смысле, так и в смысле лидеров: кто-то блеснет, кто-то уйдет со сцены", – сказал LRT Гайдис.
По его словам, сейчас больше всего голосов у двух партий, избиратели которых разделились, поэтому партии популярны.
"За Союз отечества-Христианских демократов Литвы голосуют в основном горожане, люди квалифицированные, люди с большим достатком, [...] а за "крестьян" жители районных центров, сельские жители, люди старшего возраста", – сказал Гайдис.
За эти две партии голосует почти половина всех избирателей. У других партий меньше поддержки в обществе. Как бы там ни было, рейтинг СО-ХДЛ растет, а "крестьян" – снижается.
"Падение рейтинга правящей партии - нормальное явление. Было бы странно, если бы было наоборот", – сказал собеседник.
На третьем месте утвердилась Партия труда Виктора Успасских, в декабре за нее намеревались голосовать почти 7% респондентов. По мнению социолога, это результат возвращения Успасских в политику.
Наиболее ярким событием последнего времени социолог считает раскол в рядах соцдемов. По его мнению, это событие показало, что у партии есть электорат двух типов, он делится почти поровну, но в последнее время соцдемы Гинтаутаса Палуцкаса окрепли.
Гайдис заметил, что рейтинг либералов сейчас очень низкий.
"Снижение рейтинга Сквернялиса началось еще летом. Резкое снижение проявилось в декабре, конечно же, это связано с забастовкой учителей, и реакцией на нее. Поэтому оценка Сквернялиса ухудшилась [...]. В начале года картина была иной", – заметил социолог.
И в конце второго срока полномочий рейтинг президента Дали Грибаускайте остается высоким - 60% жителей Литвы оценивают ее положительно.
Среди кандидатов в президенты Литвы по-прежнему лидируют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните, свидетельствуют данные последнего опроса. Социолог считает, что несмотря на то, что Шимоните нагоняла Науседу, в этом году ситуация может измениться, поскольку обстановка изменилась.
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