24 июля после обеда в Пренай, в похоронном бюро на ул. Й.Здебскё, проходит прощание с покойным актером театра и кино Алмантасом Вайшнисом.
Atsisveikinimas su Almantu Vaišniu
© DELFI / Rafael Achmedov

С актером приехали проститься не только коллеги, но и политик, меценат сериала "Лето в Найсяй" Рамунас Карбаускис. Политик приехал в Пренай с букетом белых роз.

"Мы лишились актера и режиссера, дружелюбного и искреннего человека Алмантаса Вайшниса. С Алмантасом я познакомился во время съемок сериала "Лето в Найсяй". Мы общались и после съемок.

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В этом году Алмантас был режиссером спектакля "День рождения Капитана Колумба"“, – сказал Карбаускис.

Гроб с останками выносят 25 июля, в 14 ч. Похороны состоятся на Пренайском кладбище. Заупокойная служба пройдет в 8 ч. 25 июля в храме явления Христа в Пренай. Близкие актера просят дать им возможность спокойно проститься с покойным, не фотографировать и не снимать церемонию на видео.

Общество

В Пренай прощаются с актером Алмантасом Вайшнисом

24 июля после обеда в Пренай, в похоронном бюро на ул....

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