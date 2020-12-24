В праздники вильнюсскую елку можно увидеть только по интернету

С учетом всей серьезности сложившейся ситуации и жестких карантинных ограничений Вильнюсский муниципалитет решил ограничить движение на большом периметре вокруг Кафедральной площади. Кроме того, в этом году не будет праздничных фейерверков, которые могут привлечь жителей.

"Было решено физически поставить ограждение вокруг елки и отказаться от фейерверков, чтобы облегчить работу врачей и сохранить больше жизней. Мы все хотим, чтобы жесткий карантин как можно скорее закончился, он неприятен для всех, но необходим. В этот критический период мы призываем оставаться дома, смотреть на елку через интернет и надеяться на улучшения в 2021 году", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнене.

К елке нельзя будет попасть 24-27 и 31 декабря (в новогоднюю ночь). Будут закрыты обе елки - на Ратушной и на Кафедральной площади.

24-27 декабря запрещено движение и стоянка на ул. Тилто.

24-27 декабря запрещена стоянка на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронё, запрещен въезд в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

31 декабря с 22.30 ч. до 01.30 ч. 1 января 2021 г. запрещена стоянка и движение по ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Тилто, Барборос Радвилайтес, запрещен въезд в Нагорный парк и на аллею Триспальвес.

В этой части города будут дежурить усиленные наряды полиции, сотрудники службы общественной безопасности, стрелки.

За нарушение действующих правил жителей ждут штрафы в размере 500-1500 евро. Для наблюдения за порядком будут использовать дроны.

Прямая трансляция с Кафедральной площади идет на сайте www.karantinas.lt/eglute. Елку можно безопасно увидеть, не выходя из дома, до 6 января.