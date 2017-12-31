Время работы сократили все популярные торговые сети и торговые центры.

В последний день старого года магазины Maximа будут работать до 21 ч., а некоторые закроются еще раньше.

1 января они будут работать с 12 до 21 ч., примерно 10% магазинов не будет работать вообще.

Магазины Iki 31 декабря будут работать до 20 ч., а 1 января откроются в 10 ч. и будут работать до 20 ч., Iki Express будут работать до 21 ч.

Магазины сети Rimi 31 декабря будут работать с 8 до 22 ч., а 1 января с 10–11 ч. до 20 ч.

Магазины Lidl 31 декабря будут работать с 8 до 19 ч., а 1 января не будут работать.

1 января не будут работать и магазины сети Norfa, 31 декабря они закроются на час раньше обычного.

На час раньше 31 декабря закончат работу и курьеры интернет-магазина Barborа, они будут доставлять товары до 19 ч. Э-магазин 1 января работать не будет.

Время работы ТЦ

31 декабря магазины Akropolis закроются в 20 ч., а магазины Maxima XXX – в 21 ч.

В вильнюсском Akropolis Maxima XXX будет работать до 22 ч. Eurovaistinė будут работать до 21 ч.

1 января в ТЦ Akropolis не будут работать магазины, банковские отделения и отделения "Литовской почты". Магазины Maxima XXX и Eurovaistinė 1 января 2018 г. будут работать с 12 до 21 ч. В вильнюсском Akropolis Maxima XXX будет работать до 22 ч., а Eurovaistinė откроется в 11 ч.

Кафе и рестораны в Akropolis около Ледовой арены 1 января будут работать с 12 ч.

Большая часть магазинов ТЦ Panoramа 31 декабря будет работать до 20 ч., дольше работать будет лишь спортклуб People Fitness и Rimi - до 22 ч.

1 января большая часть магазинов будет работать с 12 до 22 ч., не будут работать банки, кафе Crustum, Fit Food, Grill Brazil, Sriubos diena, рестораны Take Way.

С 11 до 20 ч. будут работать People Fitness и Rimi.

В ТЦ Ozаs 31 декабря будут работать только некоторые магазины.

С 10 до 19 ч. будут работать рестораны, парк развлечений X-planet, Multikino будет работать с 10 до 20 ч., Maxima с 8 до 21 ч.

1 января Maxima и магазины работать не будут, однако с 12 до 22 ч. будут работать Multikino, X-planet и рестораны.