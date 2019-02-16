По словам синоптика, как и прогнозировали, в субботу в Литве будет тепло, небо прояснится.
Правда, на востоке страны в течение некоторого времени будет облачно, но после обеда, в 13-14 ч., солнце появится и там. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.
В воскресенье ночью с северо-запада снова придут облака, однако во многих районах ожидаются прояснения. Ночью без осадков. Температура 1–5 градусов тепла.
Днем станет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, ветер успокоится, температура будет немного ниже, чем накануне, но холодно не будет. Ожидается 3–8 градусов тепла.
В ночь на понедельник вернется небольшой мороз. В большинстве районов будет 0–5 градусов мороза, на юго-западе будет 1–3 градуса тепла. В понедельник днем будет 2–7 градусов тепла.
Во вторник ночью будет до 2 градусов мороза, днем по-прежнему будет тепло - до 5–10 градусов выше нуля.
В праздничный день в Литве будет тепло, потом погода изменится
В субботу погода будет праздничной и порадует не только...
Экономист: демографическое положение Литвы – симптом непорядка (1)
Самая большая проблема Литвы - эмиграция, а заявление,...
Кандидаты на пост президента Литвы подают заявки в Главизбирком
С 16 февраля претенденты на пост президента Литвы могут...
Полиция предупреждает: присвоение забытых кем-либо денег в банкомате равносильно краже (13)
Литовская полиция отмечает, что присвоение забытых...
Литва празднует 101-ую годовщину восстановления государства (87)
В субботу Литва празднует 101-ую годовщину...
TOP новостей
Литва празднует 101-ую годовщину восстановления государства (87)
В субботу Литва празднует 101-ую годовщину...
Экономист: демографическое положение Литвы – симптом непорядка (1)
Самая большая проблема Литвы - эмиграция, а заявление,...
Компания City Bee по случаю праздника украсила 20 автомобилей
День восстановления Литовского государства с каждым...
Полиция предупреждает: присвоение забытых кем-либо денег в банкомате равносильно краже (13)
Литовская полиция отмечает, что присвоение забытых...
Кандидаты на пост президента Литвы подают заявки в Главизбирком в команде Сквернялиса "Мисс Литва"
С 16 февраля претенденты на пост президента Литвы могут...