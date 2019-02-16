В праздничный день в Литве будет тепло, потом погода изменится

По словам синоптика, как и прогнозировали, в субботу в Литве будет тепло, небо прояснится.

Правда, на востоке страны в течение некоторого времени будет облачно, но после обеда, в 13-14 ч., солнце появится и там. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

В воскресенье ночью с северо-запада снова придут облака, однако во многих районах ожидаются прояснения. Ночью без осадков. Температура 1–5 градусов тепла.

Днем станет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, ветер успокоится, температура будет немного ниже, чем накануне, но холодно не будет. Ожидается 3–8 градусов тепла.

В ночь на понедельник вернется небольшой мороз. В большинстве районов будет 0–5 градусов мороза, на юго-западе будет 1–3 градуса тепла. В понедельник днем будет 2–7 градусов тепла.

Во вторник ночью будет до 2 градусов мороза, днем по-прежнему будет тепло - до 5–10 градусов выше нуля.