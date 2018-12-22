Если Вильнюс с началом праздничных выходных пустеет и успокаивается, то Паланга напротив оживает. Одни приезжают сюда к родственникам, другие – просто отдохнуть. Паланга в этом году превратилась в настоящую рождественскую сказку.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

С 1 декабря, когда зажглись огни на рождественской елке, начался марафон праздничных мероприятий. Как приезжие, так и жители города могут посетить различные мероприятия, концерты, мастер-классы и другие развлечения, большая их часть - бесплатная.

Глава Палангского центра туризма Раса Кмитене сказала DELFI, что почти все мероприятия находят своих посетителей, поскольку они ориентированы на разные группы людей – на туристов или местных жителей.

Мероприятия проводит не только муниципалитет, но и частный сектор. По словам Кмитене, на курорте предлагают все больше разных услуг: оздоровительных процедур, разных программ.

Президент палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене заметила: "Стало больше мест, где пекут праздничное печенье, его украшают. На эти мероприятия приглашают детей". Информацию о таких мероприятиях можно найти в интернете.

"Еще одно место – ресторан Keturi – сюда можно приходить и с домашними питомцами. 23 декабря состоится благотворительный завтрак, на котором будут собирать деньги для ассоциации домашних животных", – рассказала Валайтене.

В праздники в Паланге пользуются популярностью дегустационные ужины. Много внимания уделяют дегустации десертов и вин. Стоимость таких ужинов начинается от 25 евро на человека.

В Паланге можно найти и рестораны, предлагающие ужин из 12 блюд в Сочельник и это предложение пользуется большой популярностью.

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