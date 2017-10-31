В последнее время смена руководства Центра регистров Литвы вызвала немало пересудов. Вероятно, в этих действиях не обошлось без заведующей отделом персонала правительственной канцелярии Ренаты Садзявичюте.

Напомним, что на прошлой неделе неожиданно новым заместителем глава Центра регистров стал Гинтаутас Вилькялис, его называют возможным новым руководителем ЦР.

Вилькялис был уволен с поста канцлера парламента в 2009 году за то, что в кризис незаконно выплатил своим подчиненным больше 579 000 евро в виде надбавок и протежировал действующее в парламенте заведение общепита.

Однако суд признал его увольнение незаконным, поскольку канцлер был уволен, когда находился на больничном. Поэтому канцлеру выплатили компенсацию в размере почти 70 000 евро.

Только после того как эта информация появилась в СМИ, команда премьер-министра Саулюса Сквернялиса стала утверждать, что главой ЦР не станет человек с сомнительной репутацией. В результате даже стали говорить о том, что ЦР из ведения Минюста передадут в ведение Министерства транспорта и коммуникаций.

По сведениям источников DELFI, Вилькялис мог получить новую должность не без помощи Садзявичюте. Источники портала утверждают, что Садзявичюте и Вилькялис сожительствуют. По неподтвержденным данным, чтобы помочь ему найти новую работу, Садзявичюте выслала его резюме нескольким подчиненным правительству ведомствам.

Такое письмо получил и Минюст, тот и предложил Вилькялису новую должность.

Случайно или нет, но упомянутые лица несколько раз вместе ездили в командировки.

В июне 2016 г. они вместе с несколькими другими лицами из Литвы участвовали в проекте в Молдове, который финансирует Евросоюз. В апреле этого года – в Азербайджане.

DELFI не удалось связаться с Садзявичюте и Вилькялисом.

На вопросы, живут ли они вместе, декларировали ли частные интересы, посылала ли Садзявичюте резюме Вилькялиса разным ведомствам, кто решал послать их вместе в командировки, ответил пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас.

"Часть из упомянутых деталей нам известна, часть - нет. Чтобы все выяснить, в канцелярии правительства проводят расследование.

Если во время расследования выяснится, что поведение заведующей отделом нарушает требования закона о госслужбе, имело место злоупотребление и т.д., будут предприняты соответствующие действия и меры. Будут реагировать принципиально", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, когда начинается расследование, человек пишет объяснительную. Ее оценивает комиссия. Если эта объяснительная отвечает на все вопросы, готовят выводы, проект решения. Если возникают дополнительные вопросы, то проверку продолжают. По мнению Бержинскаса, проверка, возможно, будет проведена на этой неделе.

Представитель Минюста Аудрис Кутрявичюс подтвердил, что резюме Вилькялиса прислала Садзявичюте.

Однако он заверил, что Вилькялис был одним из нескольких кандидатов, резюме которых были получены министерством. На работу его принял ВРИО главы ЦР.

На вопрос, часто ли кандидатов министерству предлагают другие ведомства, он ответил:

"Редко, но такое возможно. К примеру, есть должности, на которые не выбирают, а назначают. Обычно ищут кандидатов и выбирают из как можно большего числа. Конечно, когда присылаешь резюме, ты должен быть уверен в претенденте, знать, что он согласен, на пересылку информации. Это ни в коем случае не означает, что данный кандидат будет утвержден".

Кутрявичюс сказал, что Вилькялис не декларировал частные интересы, связанные с Садзявичюте.

Государственная комиссия по служебной этике не могла сказать DELFI, декларировали ли Вилькялис и Садзявичюте частные интересы, как того требует закон.