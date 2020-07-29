"В данном случае, если есть замещающий министр внутренних дел, нет одобрения, то тогда, очевидно, нельзя одобрить", – заявил замещающий премьера министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Правительство также не одобрило прибытие египтянина, желающего участвовать в рождении своего ребенка.

В среду МВД вынесло на рассмотрение правительства вопрос о переселении из Иордании в Литву сирийской семьи – двух взрослых и трех детей.

Вопрос на совещании представил вице-министр внутренних дел Таутвидас Тамулявичюс, однако против переселения и прибытия египтянина выступил министр юстиции Э. Янкявичюс, ссылась на решение Комитета по вопросам COVID-19 и эпидемиологическую ситуацию.

Между тем, правительство одобрило прибытие других лиц по трудовым мотивам, также было одобрено прибытие иностранных баскетбольных команд в Литву для сборов в Пренай и Друскининкай.

"Один клуб из России – 32 человека, один из Украины – 20 человек, один из Казахстана – 17 человек, и еще один из России – 23 человека. Организаторы обязаны обеспечить 14-дневную изоляцию и тестирование, а также безопасное прибытие и отбытие", – заявил министр культуры и спорта Миндаугас Кветкаускас.

Ранее в МВД агентству BNS сообщали, что службы страны не выявили причин, по которым сирийская семья могла бы представлять общественную угрозу, также перед переселением семью планируется проверить на коронавирус.

Литва обязалась до конца июня следующего года переселить в страну 1077 мигрантов, находящихся в других государствах ЕС и в третьих странах.

До сих пор переселено около пятисот лиц, однако основная их часть уехала в более богатые страны ЕС.