Директор Правенишкской колонии Дайнюс Сушинскас не скрывал, что подобных происшествий в колонии еще не было.

"Мы проводим служебную проверку, начато расследование", – сказал он. На этой неделе в Правенишкес ввели чрезвычайное положение: надзиратели усилили контроль над заключенными, постоянно проверяют их камеры, на помощь вызвали сотрудников Службы общественного порядка.

Таким образом было решено пресечь проведение "Праздника моря", который в последние выходные июля в колонии проводят уже много лет подряд: в эти выходные проводили "крещение" новых заключенных. Во время одного такого праздника в колонии был убит заключенный, во время других были пострадавших.

Однако первые протесты заключенных начались уже 22 июля , в 23.20 ч., когда в третьем локальном секторе началась забастовка заключенных.

По словам директора, поздно вечером сработала система оповещения, которая сообщает, что заключенные пользуются мобильными телефонами. Надзиратели пытались попасть в камеры, но заключенные забаррикадировались и не впустили их.

По словам директора, попасть в камеры было бы сложно, надо было бы разбирать замки и двери, это заняло бы много времени. Сушинскас уверял, что спустя некоторое время это уже не имело смысла. Потом заключенные открыли двери.

"Сегодня мы провели внеплановые обыски – найдены запрещенные вещи – возможно, наркотики, мобильный телефон с SIM-картой", - сказал директор, заметив, что сейчас выясняют, почему заключенные не могли попасть в камеры, чем заключенные забаррикадировали двери, почему не вызвали подмогу. Кроме того, выясняется, откуда появились наркотики.

Между тем надзиратели из других городов, которые в понедельник дежурили в Правенишкес, сказали, что последние события только показали, что заключенные не считаются с новым порядком, а некоторые надзиратели склонны делать поблажки авторитетам криминального мира.

"Похоже, ситуация в Правенишкес не контролируется, и "Праздник моря" проходит, администрация скрывает факт массового неповиновения заключенных, – сказали DELFI надзиратели. – Около 23 ч. по радиосвязи сообщили, что нужна помощь в третьем корпусе, где живут лица, практикующие криминальную субкультуру. Мы услышали сильный шум – как на первом, так и на втором этаже заключенные ногами пинали двери, стоял страшный шум, казалось, что двери не выдержат, и заключенные выйдут.

Мы заметили, что на втором этаже несколько человек пытаются открыть дверь, забаррикадированную изнутри. Мы пытались им помочь, но у нас ничего не получилось, заключенные по-прежнему колотили ногами в двери камер.

Чувствовались страх и паника среди надзирателей, они просили дежурного заместителя директора вызвать подмогу – сотрудников Службы общественного порядка, которые помогли бы попасть в камеры.

Однако заместитель открыл двери одной камеры, несколько секунд поговорил, как мы поняли, с лидером заключенных и велел всем надзирателям выйти на улицу. Нам показалось странным, что заместитель ведет переговоры с лидером забастовки, а также почему не открыли запертые камеры, возможно, там заключенные пользовались запрещенными вещами или совершали преступления".

По словам надзирателей, когда они вышли на улицу заключенные кричали им вслед: "Вон, собаки, отсюда". Вот какова реальная ситуация – мы считаем, что в будущем надзиратели не будут ходить в этот корпус, поскольку будут бояться за свою безопасность и жизнь".