В посольстве (ул. Латвю, 53) будет открыта книга соболезнований 28 марта в период с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Вчера к зданию посольства сочувствующие люди приносили цветы и свечи.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, среди них 41 ребенок.