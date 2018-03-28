В посольстве (ул. Латвю, 53) будет открыта книга соболезнований 28 марта в период с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Вчера к зданию посольства сочувствующие люди приносили цветы и свечи.
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, среди них 41 ребенок.
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