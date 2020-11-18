В среду Постановление временного правительства инициировало Министерство обороны. Оно привело аргументы, что дополнительная должность поможет обеспечить процесс реализуемых и планируемых двусторонних проектов в сфере обороны.

"Становится интенсивнее сотрудничество Вооруженных сил Литвы и Пенсильванской нацгвардии в сфере подготовки персонала. Реализуются и другие проекты по закупкам вооружений, учащается прибытие временных военных контингентов США в Литву на учения", - указано в представлении Министерства обороны.

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Среди осуществляемых проектов названы и подписанные договоры с США о закупках бронированных внедорожников Oshkosh JLTV, вертолетов Black Hawk.

В прошлом году Литва подписала договор о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense на сумму 145 млн евро.

Первые внедорожники должны прибыть в Литву в конце 2021 года, последние - в 2024 году.

Также в ноябре Литва подписала договор с США о закупке четырех военных вертолетов Black Hawk на сумму 181 млн евро. Правительство США также выделило 26 млн евро помощи.

По утверждению министерства, дополнительные средства для учреждения данной должности не нужны.