В последний путь проводят Гражину Ручите-Ландсбергене

Delfi представляет текст, распространенный близкими покойной:
"Проводы Гражины
Бывают проводы в жизнь, а бывают – в иную жизнь. Проводы Гражины Ручите-Ландсбергене из нашей жизни состоятся в следующем порядке: 11 марта прощаются близкие.
В 17 ч. телевидение Lietuvos rytas покажет последнее творение, в создании которого участвовала Гражина - документальный фильм "Дипломатия председателя";
12 марта с 16 ч. прощание в зале Дома композиторов.
Гражина большую часть своего сердца вложила в школы Восточной Литвы, поэтому вместо цветов имело бы смысл перевести деньги в фонд им. Витаутаса Ландсбергиса;
13 марта прощание начнется с 11 ч. в зале Дома композиторов. Вынос урны в 16 ч.
В 17 ч. – В Бернардинской часовне состоится заупокойная служба.
Витаутас Л. с семьей"
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