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10 марта ушла из жизни пианист, педагог, общественный деятель Гражина Ручите-Ландсбергене, супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса. 11 марта ее близкие сообщили, когда пройдет прощание с покойной.
В последний путь проводят Гражину Ручите-Ландсбергене
© DELFI / Tomas Vinickas

Delfi представляет текст, распространенный близкими покойной:

"Проводы Гражины

Бывают проводы в жизнь, а бывают – в иную жизнь. Проводы Гражины Ручите-Ландсбергене из нашей жизни состоятся в следующем порядке: 11 марта прощаются близкие.

В 17 ч. телевидение Lietuvos rytas покажет последнее творение, в создании которого участвовала Гражина - документальный фильм "Дипломатия председателя";

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12 марта с 16 ч. прощание в зале Дома композиторов.

Гражина большую часть своего сердца вложила в школы Восточной Литвы, поэтому вместо цветов имело бы смысл перевести деньги в фонд им. Витаутаса Ландсбергиса;

13 марта прощание начнется с 11 ч. в зале Дома композиторов. Вынос урны в 16 ч.

В 17 ч. – В Бернардинской часовне состоится заупокойная служба.

Витаутас Л. с семьей"

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