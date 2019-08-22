Известие о смерти 86-летнего актера Молодежного театра появилось в понедельник.
Прощание с прахом покойного проходило с 21 августа.
DELFI напоминает, что Карвялис с 1965 г. был актером вильнюсского Молодежного тeатра, до этого он работал в Клайпедском драматическом театре, в Драматическом театре им. Капсукаса. Кроме того, он снимался в фильмах "Чувства", "Я не буду гангстером, дорогая", "Здравствуй, Ирена" и др. Телезрители хорошо знали актера по его роли в сериале "Родня". В 2012 г. Карвялис был награжден Золотым крестом сцены за заслуги всей своей жизни.
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