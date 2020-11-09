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В субботу во всей Литве введен карантин, закрыты бары, кафе, рестораны, ночные клубы. В пятницу, накануне начала карантина, жители потратили в заведениях общепита в 1,5 раза больше средств, чем неделей раньше, таковы данные по части из 300 000 клиентов банка Revolut.
В последний день перед карантином литовцы оставили в барах в 1,5 раза больше денег, чем обычно
© Keliauk Lietuvoje

Расходы клиентов Revolut в заведениях общепита 6 ноября, по сравнению с данными за 3 октября выросли на 45%. В среднем один клиент потратил 14,26 евро, на 19% больше, чем неделей раньше.

Вообще 6 ноября картами Revolut в заведениях общепита рассчиталось на 22% людей больше, чем за неделю до этого.

По сравнению с 5 ноября, 6 ноября люди оставили в заведениях общепита на 143% больше денег, а количество потребителей увеличилось на 72%.

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С 26 октября, когда ввели первые ограничения, жители стали меньше тратить на кафе и рестораны (тогда сократили время работы заведений и ввели обязательную регистрацию).

По сравнению с 23 октября – 6 октября люди потратили в кафе и ресторанах на 38% меньше средств.

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