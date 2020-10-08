Член работающей на голосовательном участке на Лукишкской площади Кястутис Гирдзияускас рассказал, что очереди желающих проголосовать выстраиваются перед открытием участка и заканчиваются только после закрытия участков вечером.
По его словам, за день на Лукишкской площади голосует около двух тысяч человек. К. Гирдзияускас раньше был наблюдателем на выборах и говорит, что активность на выборах в этом году выше, чем ему когда-либо приходилось наблюдать.
Досрочное голосование на этих парламентских выборах место обычных двух дней проходит четыре дня, до вечера четверга. Оно начинается в 7 часов и заканчивается в 20 часов.
Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.
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