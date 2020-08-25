В последние дни уходящего лета чаще будут идти дожди

Местами несколько раз пройдут кратковременные дожди. Кое-где ожидаются затяжные дожди с грозами. Ветер во время грозы усилится до 15-17 м/с. Прохладнее всего будет на северо-западе, там воздух прогреется всего до 18-20 градусов. В других районах будет больше 20 градусов, в основном 21-22, на юго-востоке 23 градуса.

В ночь на среду облака рассеются, ожидаются прояснения.

Небольшие дожди ожидаются в первой половине ночи на востоке и на взморье. Местами прогнозируют туман. Ночью будет 8-13, на взморье около 15 градусов тепла.

В среду днем придет новая зона осадков. Облачность увеличится, во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами будут идти дожди с грозами. Воздух прогреется до 17-18 на западе и до 21-23 на востоке страны.