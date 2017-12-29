В последние дни уходящего года ожидается переменная погода

В пятницу будет пасмурно и сыро, во многих районах пройдет дождь, ветер - юго-западный, западный. В Вильнюсе и Каунасе днем будет моросить, воздух прогреется до 5 градусов. В Шяуляй около 3 градусов, дождь.На взморье ожидается около 5 градусов, дождь будет сильнее в первой половине суток.

В субботу ночью местами ожидаются небольшие смешанные осадки. Днем будет уже порядком прохладнее, чем в пятницу. В большинстве районов ожидается преимущественно погода с прояснениями, ветер южный средней силы. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдут смешанные, но несильные осадки, днем меж облаков можно будет увидеть солнце. Температура будет колебаться от -1 до 1 градусов. В Шяуляй без сильных осадков, преимущественно переменная облачность. Ночью температура упадет до -1, днем должно быть около 2 градусов. На взморье в первой половине суток дождь усилится. Днем выглянет солнце, 3-4 градуса.

В воскресенье ночью усилится юго-восточный ветер. Во многих районах установится более низкая температура, на дорогах образуется наледь. Днем будет прохладно, во многих районах должна быть нулевая температура. Во второй половине дня, начиная с западной части страны, по всей территории пройдет дождь, большей частью снег. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, похолодает до -3 градусов. Днем возрастет облачность, к вечеру ожидается снег, нулевая температура. В Шяуляй - звездная ночь, до -4 градусов. Днем преимущественно -1 градус, вечером пройдет снег. На взморье ночью похолодает до -1, днем воздух прогреется до 1-2 градусов, ожидаются смешанные осадки.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в ночь с воскресенья на понедельник в стране установится более теплая погода в сопровождении смешанных осадков. Во многих районах может быть скользко, усилится юго-западный ветер.

В понедельник сохранится дождливая погода, будет теплее, чем в воскресенье: 3-6 градусов.

Во вторник сохранится воскресная температура, местами дождь, несколько больше осадков ожидается на западе страны. Ветер останется прежним.