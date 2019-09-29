В ночь на воскресенье зона назойливых осадков уйдет из Литвы, однако днем все равно будет сыро - в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
© DELFI / Andrius Ufartas

Успокоится ветер, поэтому местами возможен туман. Ночью будет 8-13 градусов тепла. Днем будет облачно с небольшими прояснениями. Немного усилится юго-западный ветер, местами до 15-17 м/с. Время от времени будут идти дожди. Местами возможны грозы. Днем будет всего 12-16 градусов тепла.

Сентябрь проститься дождем. В понедельник будет дуть западный ветер. Температура почти не изменится. Ночью будет 8-13, днем 12-16 градусов тепла.

1 октября будет сыро. Дожди пройдут почти по всей Литве. Местами западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет 7-12, днем до 10-15 градусов тепла.

В середине недели погода почти не изменится.

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