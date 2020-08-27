В последние дни лета прогнозируют дожди с грозами

Ночью в большинстве районов было 12-16, на севере всего 11 градусов тепла. Днем ожидаются небольшие прояснения, однако по-прежнему ждут осадки. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами. Во время грозы будет усиливаться ветер - до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 16-21 градуса.
В пятниц циклон понемногу успокоится, однако дождевые облака все еще будут идти над Литвой. Ночью на юге и на востоке, а днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8-13, на Куршской косе 14-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-22 градусов.
В выходные новый циклон принесет более интенсивные дожди, однако в последние дни календарного лета по-прежнему будет тепло. Днем воздух будет прогреваться выше 20 градусов.
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