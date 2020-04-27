"В последнее время кривая графика выравнивается, каждый день фиксируют все меньше случаев заболевания, а те, которые устанавливают, связаны с очагами. В последнее время фиксируем много бессимптомных случаев заболевания, которые выявляют во время профилактических проверок, также есть немало очагов в пределах одной семьи", – сказала Лингене.

Она заметила, что именно из-за таких бессимптомных случаев надо носить маски, мыть и дезинфицировать руки.

По ее словам, до сих пор в Литве все пики заболевания были связаны с очагами в больницах и поликлиниках, за исключением Неменчине, где очаг был на швейном предприятии Vilnika (заболели 89 работников и 16 связанных с ними людей).

"Все остальные очаги связаны с учреждениями здравоохранения. Успешно был локализован очаг в Укмергской больнице, в Шешкинской поликлинике. В Клайпедской университетской больнице был беспрецедентный очаг – заболели 71 работник, 38 пациентов, умерло больше всего заболевших (17 на сегодняшний день)", – сказала Лингене.

Самый большой уровень заболеваемости фиксируется в Клайпедском и Вильнюсском округах, а также в Мариямполе, где распространение COVID-19 было связано с очагом в местной больнице и поликлинике.

"Надо порадоваться, что в Тельшяйском, Таурагском и Утенском округах смерти пока не были зафиксированы", – сказала специалист.