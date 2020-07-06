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6 июля по случая Дня государства жители и гости столицы Литвы могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, пишет madeinvilnius.lt.
В понедельник жители и гости столицы Литвы могут пользоваться общественным транспортом бесплатно
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В этот день в 21 ч. по литовскому времени во всем мире исполнят гимн Литвы. В Вильнюсе желающие объединиться и вместе исполнить Национальную песнь соберутся на набережной реки Нерис (Вилия) между Жверинским мостом и мостом короля Миндаугаса.

Все желающие участвовать в этом мероприятии могут приехать в центр города бесплатно. Весь день общественный транспорт будет бесплатным. Контролеры будут только следить за порядком, но талончики ни у кого проверять не будут.

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В этот день можно бесплатно оставлять автомобили на стоянках "Паркуйся и езжай".

6 июля с 17 до 22 ч. изменится порядок движения автобусов 33 и 89 маршрутов. Они временно не будут ездить по мосту короля Миндаугаса.

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