В понедельник вечером прекращает действовать запрет на движение между городами Литвы

С целью ограничения распространения коронавируса это ограничение правительство ввело на пасхальные выходные, чтобы жители не отправились в гости к родственникам – запрет действует с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля.
Исключения касаются поездок на похороны, к тяжело больным, на работу и для оказания неотложной медицинской помощи.
Также исключение охватывает тех жителей, которые располагают недвижимостью в тех городах, куда едут, даже если не живут там постоянно. В таком случае следует иметь при себе документы на недвижимость или их фотографию.
За нарушения правил карантина физическим лицам грозит штраф 500-1000 евро, а юридическим от 1500 до 6000 евро.
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