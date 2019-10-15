14 октября воздух в столице прогрелся до 20,5 градуса – это на 0,5 градусов больше, чем было в 1918 году.
По словам метеорологов, в понедельник был улучшен рекорд и в некоторых других городах Литвы, установленный в прошлом году.
Теплее всего 14 октября в этом году было в Варене - 21,9 градуса – на 1,5 градуса больше, чем год назад, рекорд был побит и в Кибартай, Каунасе, Утене и Дотнуве.
В ближайшие дни синоптики также прогнозируют теплую погоду – местами воздух прогреется до 19 градусов.
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