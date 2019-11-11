Такое явление можно наблюдать 13 раз за 100 лет.
В небольшой телескоп или через бинокль можно увидеть постепенно проходящую по солнечному диску черную точку. Это явление можно наблюдать 6,5 часов.
За этим явлением можно наблюдать в Африке, Антарктиде, Европе, Южной и Северной Америке. В Литве Меркурий коснется диска Солнца в 14:35 ч. В 14:37 ч. – он будет виден как черная точка на поверхности Солнца. До заката он пройдет чуть больше 1/4 пути. В Вильнюсе Солнце садится в 16.24 ч., в Клайпеде в 16.36 ч.
На кладбище Нашлайчю в Вильнюсе найдены останки еще одного партизана (5)
На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки...
В Литве работает скорая ветеринарная помощь (8)
На минувшей неделе по инициативе ветеринара Паулюса...
В понедельник в небе над Литвой можно увидеть уникальное явление (2)
11 ноября , в понедельник, в 14.37 ч. начнется довольно...
Евростат: Литва занимает второе место в ЕС по количеству умышленных убийств (7)
Согласно обнародованным на прошлой неделе данным...
Фонд социального страхования Литвы призвал 16 000 жителей заплатить налоги (2)
Фонд социального страхования (" Содра ") выслал 16 000...
TOP новостей
В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (67)
Самая многочисленная парламентская партия Литвы...
Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (20)
Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...
Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (24)
Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...
У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю (3)
Каунасское отделение Государственной налоговой...
В Литве работает скорая ветеринарная помощь (8)
На минувшей неделе по инициативе ветеринара Паулюса...