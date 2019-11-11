11 ноября, в понедельник, в 14.37 ч. началось довольно редкое явление – транзит Меркурия по диску Солнца. Двигаясь внутри земной орбиты, Меркурий вынужден регулярно проходить между Землей и Солнцем.
Merkurijaus tranzitas
© RIA / Scanpix

Такое явление можно наблюдать 13 раз за 100 лет.

В небольшой телескоп или через бинокль можно увидеть постепенно проходящую по солнечному диску черную точку. Это явление можно наблюдать 6,5 часов.

За этим явлением можно было наблюдать в Африке, Антарктиде, Европе, Южной и Северной Америке. В Литве Меркурий коснулся диска Солнца в 14:35 ч. В 14:37 ч. – он был виден как черная точка на поверхности Солнца. До заката он прошел чуть больше 1/4 пути. В Вильнюсе Солнце садится в 16.24 ч., в Клайпеде в 16.36 ч.

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